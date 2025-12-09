Colunistas do Lance! cravam os classificados para a final da Copa do Brasil

Com o encerramento do Campeonato Brasileiro, as semifinais da Copa do Brasil trarão muitas emoções para os torcedores de Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco, que sonham com a classificação para a grande final da competição. De olho nos confrontos decisivos, os colunistas do Lance! Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, cravaram quais equipes avançam de fase.

O primeiro encontro entre Cruzeiro x Corinthians gerou certa discordância entre os jornalistas. Na visão de Lúcio de Castro, o elenco do Cabuloso pode fazer a diferença e garantir a classificação para a final. Já Tironi e Guffo afirmaram que o Timão vai segurar a pressão adversária e avança de fase na Copa do Brasil.

Na outra chave, os colunistas analisaram o momento dos rivais Vasco e Fluminense, nesta reta final de temporada, e afirmaram que a equipe Tricolor vai garantir a classificação para a grande decisão da Copa do Brasil.

Semifinais da Copa do Brasil

Cruzeiro x Corinthians abrem as semifinais na quarta-feira, enquanto Vasco x Fluminense se enfrentarão na quinta-feira (11). Os dois vencedores se enfrentarão na grande decisão. Quem levar a melhor no clássico carioca decidirá a final no Maracanã.

As decisões da Copa do Brasil serão disputadas depois do fim do Campeonato Brasileiro por um ajuste de calendário da CBF. O jogo de ida entre Timão e Cabuloso será disputado no Mineirão, com massiva presença da torcida cruzeirense.

No clássico carioca, o primeiro e o segundo jogo serão disputados no lendário Maracanã, com torcidas divididas.

