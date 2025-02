Lédio Carmona teceu comentários fortes sobre a atuação do Vasco na derrota contra o Flamengo por 2 a 0, em clássico realizado no Maracanã nesse sábado (15). A análise do comentarista do "SporTV", que incluiu adjetivos como "constrangedor" e "fraquíssimo", dividiu opiniões na web. Por isso, neste domingo (16), o jornalista utilizou o seu perfil nas redes sociais para reforçar a sua opinião.

- A atuação do Vasco no primeiro tempo do clássico contra o Flamengo foi vergonhosa, constrangedora e humilhante. O time foi amassado pelo Flamengo. Pablo Vegetti foi perfeito e falou algo muito parecido na entrevista no fim da partida - escreveu em trecho da publicação.

Segundo o jornalista, a maioria dos vascaínos concordou com os seus comentários. As discordâncias, porém, se devem à melhora do Vasco no segundo tempo do clássico. Lédio Carmona entende que tal evolução foi reconhecida na transmissão do canal do Grupo Globo e não invalida a visão negativa da atuação vascaína.

- No segundo tempo o Vasco melhorou, competiu e deixou uma impressão melhor. Não suficiente para reverter o resultado, mas reconhecemos na transmissão essa melhora - publicou.

Por fim, o comentarista afirmou que as críticas à inferioridade observada no confronto com o maior rival foram um ato de respeito ao Vasco:

- Ontem, eu respeitei a história do Vasco e a minha profissão falando a verdade. Dolorosa e dilacerante. Uma história linda, mas que vive capítulos tristes e melancólicos nos últimos anos. Errado estaria eu se escondesse o que todo mundo viu e usasse sofismas para atenuar o atropelo. Aí, sim, seria desrespeito aos 126 anos de história do Vasco e aos meus 38 anos de profissão.

Como foi Flamengo 2 x 0 Vasco?

O primeiro tempo do clássico foi completamente dominado pelo Flamengo. Aos 30 minutos, Bruno Henrique abriu o placar após converter penalidade sofrida por Gonzalo Plata. O Rubro-Negro teve chances de ampliar o placar, mas foi para o intervalo com a vantagem mínima. Na segunda etapa, porém, o cenário mudou. O Vasco mostrou atitude diferente e chegou perto do empate, especialmente em cabeceio na trave de Pablo Vegetti. Já no fim da partida, no entanto, o Flamengo ampliou com golaço de Everton Cebolinha.

Everton Cebolinha comemora gol que sacramentou vitória do Flamengo contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Comentário de Lédio Carmona na íntegra

