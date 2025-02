Melhores momentos: com gols de Bruno Henrique e Cebolinha, Flamengo vence o Vasco

Com gol de Bruno Henrique, o "rei dos clássicos", e uma pintura de Cebolinha, o Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0 na noite deste sábado (15), pela décima rodada do Campeonato Carioca. O gol do camisa 27, que vive grande fase na temporada, foi ainda no primeiro tempo, que contou com um amplo domínio rubro-negro. Já o do camisa 11 foi no final da segunda etapa.

Como foi o jogo?

O Flamengo começou melhor no clássico, utilizando os dois pontas (Michael e Plata) como principais armas no ataque. Aos 27 minutos o árbitro marcou pênalti de Zuccarello em Plata. Bruno Henrique foi para a cobrança e não desperdiçou. O time de Filipe Luís voltou a balançar a rede aos 38', mas o VAR informou a Wagner do Nascimento Magalhães que houve impedimento na jogada. Sem poder de reação, o Vasco se manteve no campo defensivo durante toda a primeira etapa.

Jogadores do Flamengo comemorando gol contra o Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Um episódio chamou a atenção pelo lado Cruz-Maltino. Antes mesmo do gol adversário, Léo Jardim e Vegetti discutiram em campo (João Victor separou os colegas). Em entrevista à TV Globo no intervalo, o goleiro afirmou que se tratou de uma discussão de jogo, "pelo bem do Vasco".

A conversa no vestiário do Vasco surtiu efeito no intervalo. Afinal, a equipe visitante começou a segunda etapa em outro ritmo, mais ligada em campo e ameaçando o gol de Rossi. Aos 17 minutos Vegetti cabeceou a bola no travessão, após cruzamento de Puma.

Com mudanças no Flamengo no decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís conseguiu equilibrar o jogo, com a sua equipe voltando a jogar um pouco mais no campo de ataque. Já na reta final da partida, Cebolinha ampliou o placar com um lindo chute no ângulo.

O que vem por aí para Flamengo e Vasco?

O próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Carioca será contra o Maricá no dia 22 de fevereiro. Já o Vasco encara, no dia 18, o Rondonópolis. A partida será pela Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 0 Vasco

10ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 21h45 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Bruno Henrique, 30'/1° (1-0); Cebolinha, 43'/2°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Varela (FLA); Mauricio Lemos e Mateus Carvalho (VAS)

⚽ ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela (Léo Ortiz); Pulgar, Evertton Araújo (Allan) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Michael (Cebolinha), Plata e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves).

Vasco (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim, Puma, João Victor, Lucas Freitas (Mauricio Lemos) e Lucas Piton (Victor Luís), Mateus Carvalho, Hugo Moura (Payet), Tchê Tchê (Paulinho), Zuccarello (Jean David), Coutinho e Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto;

🖥️ VAR: Philip George Bennett.