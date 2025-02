Vasco faz proposta por jogador do Casa Pia, de Portugal

O Vasco abriu conversas e fez uma proposta pelo atacante Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. A informação foi publicada primeiramente pelos jornalistas Carlos Berbert e Matheus Giuberti e confirmada pelo Lance!.

Este é o terceiro nome que o Vasco negocia no mercado, atualmente, para reforçar o ataque. O Cruz-Maltino também tem o acerto encaminhado com Benjamín Garré, do Krylia Sovetov, da Rússia, e corre para fechar com Loide Augusto, que atua no Alanyaspor, da Turquia.

O diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana está na Europa e o Vasco aguarda uma resposta do Casa Pia. O dirigente viajou junto do atacante GB, que esteve perto de ser vendido para o Fenerbahçe, da Turquia.

Carreira de Nuno Moreira, alvo do Vasco

Nuno Moreira é um atacante revelado pelo Sporting, de Portugal, que está na segunda temporada no Casa Pia. O jogador tem 11 gols e seis assistências em 38 jogos pela equipe portuguesa.

Antes de vestir a camisa do Casa Pia, Nuno Moreira jogou pelo Vizela, também de Portugal. Por lá, o atacante marcou cinco gols e deu nove assistências em 86 jogos.

