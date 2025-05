Tudo caminha para Fernando Diniz ser o novo técnico do Vasco em 2025. A negociação tem avançado e o clube discute questão salarial com o treinador, que não deve ser um empecilho. O Cruz-Maltino não fará loucuras com gastos exorbitantes.

Diniz tem interesse em comandar o Vasco pela relação que tem com Pedrinho. Além disso, o técnico tem um sentimento que "ficou devendo" ao clube na primeira passagem. Na ocasião, o Cruz-Maltino não conseguiu o acesso em 2021.

Há otimismo para um desfecho positivo. No entanto, o Vasco ainda deve seguir com Felipe no comando, de forma interina, contra o Palmeiras. O clube trabalha para ter Diniz contra o Puerto Cabello, na quarta-feira (7), pela Sul-Americana.

Diniz foi campeão da Libertadores com o Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Enquanto corre para acertar a contratação de Fernando Diniz, o Vasco amarga a maior sequência sem vitórias em 2025. O Cruz-Maltino não sabe o que é ganhar há cinco jogos. A última foi contra o Sport, em São Januário, na 3ª rodada do Brasileirão.

O Vasco volta a campo no domingo, quando enfrenta o Palmeiras, no Mané Garrincha. A bola rola às 16h, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.