Carille saiu e os problemas do Vasco continuam os mesmos. O empate com o Operário mostraram que faltou postura e coragem para ganhar. Nem mesmo o "fato novo", Felipe, foi capaz de mudar o panorama.

O gramado, de fato, dificultou o espetáculo. Mas a desorganização defensiva, a marcação desencaixada e pouco repertório ofensivo entraram em cena no empate e prejudicam o Vasco não é de hoje.

O Vasco se aproveitou de um erro do adversário e marcou um golaço, com Nuno Moreira. No entanto, o Cruz-Maltino pouco ficou com a bola e viu o Operário pressionar e ter volume na partida após abrir o placar.

No segundo tempo, o Vasco "parou de jogar", conforme o próprio Felipe disse em coletiva. O time se arrastava em campo a cada minuto que se passava e aproximava do fim. A equipe se cansa por conta do calendário, mas o Cruz-Maltino não é o único clube no Brasil disputando três competições ao mesmo tempo.

Quem for comandar o Vasco, seja Diniz ou qualquer outro técnico que chegar, terá uma missão espinhosa pela frente. Falta coragem para jogar e vencer.

Nuno Moreira foi o principal destaque cruz-maltino no empate com o Operário (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

O Vasco volta a campo no domingo, quando enfrenta o Palmeiras, no Mané Garrincha, às 16h, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.