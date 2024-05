(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 07/05/2024 - 21:01 • Rio de Janeiro (RJ)

E o Vasco terá, enfim, um novo patrocinador master. Mais de 100 dias após a saída da PixBet do espaço nobre da camisa do Gigante, o clube anunciará, na sexta-feira (9), um acordo com a Betfair. A informação inicial foi dada pelo portal Papo Na Colina e confirmada pelo Lance!

O acordo do novo contrato será firmado por um ano e meio no valor de R$115 milhões e terá validade até dezembro de 2025, segundo informações obtidas pelo portal site 'GE'. Com o negócio, o Vasco receberá R$70 milhões por ano, superando os acordos de São Paulo e Fluminense. Esse valor coloca o Vasco na lista como o quarto maior patrocinador do Brasil, atrás apenas de Corinthians, Flamengo e Palmeiras.

Ainda sem diretor comercial, as negociações com o patrocinador máster foram feitas por executivos da 777 junto a membros da SAF do Vasco.

O Vasco volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Vitória, em São Januário, pela sexta rodada do Brasileirão