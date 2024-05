Jogadores do Vasco reunidos em São Januários no confronto contra o Criciúma pelo Brasileirão. (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com apenas três pontos conquistados até agora, o Vasco pode contar com boas notícias para enfrentar o Vitória e espantar a má fase pelo Brasileirão: a volta de Dimitri Payet. Com a derrota para o Athletico-PR, o Cruz-Maltino precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento.

A campanha do Vasco nas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro não é nem de longe o que o torcedor esperava. Nas últimas cinco rodadas, apenas três pontos conquistados. A pontuação atual é pior do que a do mesmo período de 2023, quando lutou para não cair. É bem verdade que o clube perdeu peças importantes do elenco logo no início da temporada que ajudaram a explicar o mau rendimento.

Antes mesmo do iníco do Brasileirão, Dimitri Payet sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e não participou dos primeiros jogos da competição. Após fazer um trabalho individualizado para uma recuperação rápida, o jogador chegou a atuar no sacrifício na goleada de 4 a 0 para o Criciúma pela quarta rodada, pois ainda naõ estava 100%.

Payet, jogador do Vasco, durante partida contra o Criciúma em São Januário pelo Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)

Garças ao desgaste, o departamento médico decidiu poupar o francês das duas partidas seguintes, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e contra o Athletico-PR, para que ele conseguisse se recuperar completamente, sem dores e evitar futuras lesões.

Agora, o meia já treina com o elenco e pode ser considerado pronto para enfrentar o Vitória em São Januário. Ao ser poupado, Payet focou no fortalecimento muscar e ganhou mobilidar para executar os movimentos com mais segurança, segundo o jornalista Diogo Dantas, do OGlobo. Desta forma, o camisa 10 deve estar de volta ao time titular de forma definitiva.

O Vasco enfrenta o Vitória no próximo domingo (12), às 11h, em São Januário. O confronto marca o reecontro com a torcida vascaína após a goleada para o Criciúma. Ambos os times se encontram na zona de rebaixamento e precisam vencer para deixar a degola. O time rubro-negro ainda não venceu no Brasileirão e está 18ª posição, enquanto o Cruz-Maltino ocupa a 17ª.

Payet, jogador do Vasco, durante partida contra o Botafogo no Nilton Santos pelo Campeonato Carioca 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)