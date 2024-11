Jornalista detona escolha de Rafael Paiva em Botafogo x Vasco: ‘Decisão esdrúxula’

Rafael Paiva foi criticado em Botafogo x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 22:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo abriu 2 a 0 no primeiro tempo do clássico contra o Vasco, e o jornalista Fernando Campos disparou críticas contra o técnico Rafael Paiva. O comentarista da ESPN questionou a decisão do treinador de começar a partida com o chileno Jean David, que saiu ainda na etapa inicial.

- O Botafogo é um time que joga em outra rotação física, que acelera, atropela e é a melhor equipe do Brasil. O Rafael Paiva achou uma boa colocar um Vasco lento em campo com o Jean David na esquerda e isso que já tem que compensar o sem bola do Payet. Decisão absolutamente esdrúxula. Massacre e se o poderoso esquadrão do Artur Jorge apertar vai sair uma goleada histórica no Nilton Santos - escreveu Fernando Campos ao fim do primeiro tempo.

Jean David fez partida ruim nos 45 minutos em que esteve em campo e recebeu críticas de torcedores do Vasco nas redes sociais. O jogador deixou o gramado após a expulsão do zagueiro João Victor. Rafael Paiva recompôs a zaga e colocou Maicon no lugar do chileno.