Vasco encaminha contratação de Thiago Mendes

O Vasco encaminhou nesta quinta-feira (3) a contratação do volante Thiago Mendes, que estava livre no mercado após o encerramento de vínculo com o Al‑Rayyan, do Catar. Em reunião entre o diretor de futebol Admar Lopes, o CEO Carlos Amodeo e o estafe do atleta, as partes avançaram na definição de um acordo.

Faltam apenas os ajustes finais de cláusulas para a assinatura definitiva, o que deve ocorrer nos próximos dias. Este será o primeiro reforço oficializado pela gestão de à frente do futebol vascaíno. O executivo já havia trabalhado com o jogador no Lille, o que facilitou as tratativas. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela apuração do Lance!.

A contratação sem custos de passe atende à estratégia financeira do Vasco, que busca reforços com impacto imediato no elenco sem comprometer o orçamento. Com a pré-temporada marcada para começar em janeiro de 2026, o clube mira no novo volante para fortalecer a contenção e a saída de bola.

Números de Thiago Mendes, novo reforço do Vasco

Thiago Mendes acumula passagens pelo São Paulo (147 jogos e 12 gols entre 2015 e 2017), pelo Lille (72 partidas, quatro gols e nove assistências) e pelo Lyon (143 jogos, dois gols e 12 assistências), antes de atuar no Al‑Rayyan nas últimas duas temporadas, com 31 partidas, um gol e uma assistência.

