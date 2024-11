Rafael Paiva lamentou a postura do Vasco do clássico contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 00:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Rafael Paiva pediu desculpas à torcida do Vasco pela atuação do time na derrota no clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Para o técnico cruz-maltino a equipe tinha que ter competido mais por ser um clássico.

➡️ Vascaínos se revoltam com lance de Maicon em Botafogo x Vasco: ‘Acaba com a saúde’

- Primeiro temos que pedir desculpas. Não era o resultado que gostaríamos. Mesmo sendo contra o líder. Sabemos que é um clássico e que tínhamos que competir mais. Os 15 primeiros minutos comprometeram o nosso jogo. Erramos porque tomamos dois gols e ficamos no limite do erro. No segundo gol também erramos numa jogada que tentamos construir de costas e com a bola. Aí ficamos no limite do erro muito alto. No primeiro tempo não nos encontramos. Ainda acho que poderíamos ter feito um gol e entraríamos no jogo. A postura seria diferente. No segundo tempo conseguimos defender muito bem. Essa postura que tem que ficar. Com um 2 a 0 e um a menos fica muito difícil. Mas fica também o segundo tempo em que lutamos, tentamos e tivemos ombridade para não largar o jogo e lutar até o final - lamentou Rafael Paiva. E completou:

- Continuamos vivos (briga pela Libertadores). O Bahia perdeu também. Ficou da forma que iniciamos a rodada e precisamos dar a resposta no próximo jogo.

Com o resultado, o Vasco permaneceu na nona colocação com 43 pontos. Agora, a distância para o G6 do Brasileirão aumentou: 11 pontos separam o Cruz-Maltino de uma vaga para a próxima edição da Libertadores.

➡️ Jornalista detona escolha de Rafael Paiva em Botafogo x Vasco: ‘Decisão esdrúxula’

Na próxima rodada, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Fortaleza. O Cruz-Maltino joga contra o Leão do Pici neste sábado (9), às 19h, no Castelão. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.