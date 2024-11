Maicon falhou no lance do terceiro gol do Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 23:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Vasco estão irritados com um lance envolvendo Maicon na jogada do terceiro gol do Botafogo. Para os torcedores, o zagueiro deu um carrinho desnecessário e deixou dois jogadores alvinegros livres nas costas. Confira algumas reações abaixo.

Logo aos oito minutos, Alex Telles lançou para Savarino. O atacante venezuelano emendou de primeira e abriu o placar no Nilton Santos.

Três minutos depois, Savarino tabelou com Igor Jesus, que tocou para Luiz Henrique. O atacante dá dois toques e engana Léo Jardim para ampliar o placar. Um belo gol coletivo alvinegro.

O terceiro gol começou com um erro do próprio Vasco. Hugo Moura e Maicon falharam na marcação. Júnior Santos recebeu a bola livre na área e encobriu Léo Jardim. Mais um golaço do Botafogo.