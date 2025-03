O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos. Rayan e Philippe Coutinho (2) marcaram os gols da vitória tranquila da equipe, que confirmou a classificação para a terceira fase da competição. Com isso, o Cruz-Maltino receberá quantia milionária.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará R$ 2.315.250 ao Cruz-Maltino. Juntando os valores das classificações desde a primeira fase, o Vasco já arrecadou R$ 5.733.000 em premiações da competição. Agora, espera o resultado do sorteio da terceira fase para descobrir o seu próximo adversário.

🤑 Confira todos os valores de premiação da Copa do Brasil:

1ª fase

R$ 1.543.500 - Série A

R$ 1.378.125 - Série B

R$ 830 mil - Outras divisões

2ª fase

R$ 1.874.250 - Série A

R$ 1.543.500 - Série B

R$ 1 milhão - Outras divisões

3ª fase

R$ 2.315.250 - Série A, B e outras divisões

Oitavas de final

R$ 3.638.250 - Série A, B e outras divisões

Quartas de final

R$ 4.740.750 - Série A, B e outras divisões

Semifinal

R$ 9.922.500 - Série A, B e outras divisões

Final

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão:: R$ 77.175.000

Próximo desafio do Vasco

Agora, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo sábado (8), às 17h45 (de Brasília), no Maracanã. Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Cruz-Maltino precisa vencer de pelo menos dois gols de diferença.

