Carille exalta vitória do Vasco, mas mira decisão contra o Flamengo: ‘Ter inteligência’

O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos. Rayan e Philippe Coutinho (2) marcaram os gols da vitória tranquila da equipe, que confirmou a classificação para a terceira fase da competição. Após a partida, o técnico Fábio Carille avaliou o resultado e analisou a estreia de Nuno Moreira.

A primeira partida do jogador português rendeu elogios dos torcedores vascaínos. Nuno não levou muito tempo para se mostrar decisivo, e aos nove minutos achou um lindo passe para Rayan abrir o placar. O treinador elogiou a atuação do meia.

– O Nuno é diferente do Loide. É um meia, com boas combinações, muito inteligente para se posicionar entre linhas, para abrir linha de passe, sabe jogar com um ou dois toques, faz o jogo ser rápido através de passe. Diferente do Loide, depois que ele tiver mais ambientado, com o grupo entendendo que ele isolado, com a jogada individual que ele sabe fazer muito bem. Desde os vídeos que a gente assistiu, com as informações que fomos buscar sobre o Nuno, foi isso que ele mostrou. É um grupo qualificado, um grupo que gosta de trabalhar.

Com um bom resultado conquistado ainda a primeira etapa, Carille decidiu por poupar parte do time titular na segunda etapa, e deixou claro que a escolha foi pensada para a partida de sábado (8), contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença para classificar à final.

– As peças que mexi foi pensando já no jogo de sábado. Conversando com eles ali. Daqui a dois dias nós temos um jogo importante, onde para reverter a situação vamos ter que ter bastante sabedoria e inteligência. Então, as modificações de hoje foram por conta do próximo jogo contra o Flamengo, no sábado.

Nesta quarta-feira (5), Philippe Coutinho não apenas marcou dois gols importantes, como também teve sua melhor atuação com a camisa do Vasco. Carille revelou que conversa para que o camisa 11 seja potencializado em campo e citou como os reforços podem ajudar.

– Nós como comissão e todos os atletas temos que potencializar tudo aquilo que o Coutinho pode nos dar. Achar o melhor espaço no campo que ele gosta de jogar. Tenho conversado muito com ele, e a gente dá esse suporte para que ele possa desenvolver o melhor futebol dele, porque ele estando bem tenho certeza que o Vasco vai estar bem dentro de campo. É um trabalho de ocupação de espaço. E com esses três jogadores que chegaram (Garré, Nuno e Loide), vão fazer com que o nosso meio de campo jogue mais, vão fazer com que a bola fique mais na frente. Cada um com o seu modo de jogar e com as suas características.

– Eu vi um time melhor distribuído dentro de campo, sabendo entender o jogo. Um adversário que tem um conjunto muito bom, foi vice-campeão carioca ano passado. Eu fico muito feliz com a vitória de uma forma geral.

Agora, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo sábado (8), às 17h45 (de Brasília), no Maracanã. Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Cruz-Maltino precisa vencer de pelo menos dois gols de diferença.