Vasco domina o Nova Iguaçu e se classifica na Copa do Brasil

O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos. Rayan abriu o placar e Philippe Coutinho marcou os dois seguintes para assegurar uma classificação tranquila ainda no primeiro tempo. Agora, o Cruz-Maltino se prepara para enfrentar o Flamengo em duelo decisivo na semifinal do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Torcedores do Vasco se derretem por jogador: ‘Titular para sempre’

Como foi a partida?

O Vasco fez contra o Nova Iguaçu, talvez, o seu melhor jogo nesta temporada. Fábio Carille optou por uma escalação inédita e com a estreia. A escolha pareceu acertada em poucos minutos de partida. Logo aos nove minutos, a equipe saiu em contra-ataque e Nuno Moreira achou um lindo passe para Rayan, que saiu na cara do gol, batendo na saída do goleiro para abrir o placar no Nilton Santos.

Após o gol, como há muito tempo não se via, o Cruz-Maltino não tirou o pé do acelerador e continuou pressionando o time da Baixada e não demorou muito para ampliar o placar. Aos 20 minutos, Vegetti foi puxado na área e o árbitro Anderson Daronco marcou o pênalti. Apesar de ser o batedor oficial, quem cobrou foi Philippe Coutinho, para ganhar a confiança e fazer o segundo.

continua após a publicidade

O torcedor presente no estádio pôde respirar tranquilo com a vantagem, mas ela ainda foi ampliada com um golaço do camisa 11 em seguida. Aos 38 minutos da primeira etapa, Coutinho acertou um chute de fora da área, colocado, e a bola entrou no ângulo. Domínio total do Vasco para terminar os 45 minutos iniciais sob aplausos dos torcedores.

Diferente do primeiro tempo, o segundo não foi de grandes emoções. Com a classificação encaminhada, a equipe de Carille preferiu manter a posse de bola para evitar grandes riscos, mas não teve tantas chances claras. O Nova Iguaçu até chegou com mais perigo, mas contou com defesas de Léo Jardim e uma boa atuação da zaga vascaína para garantir o 3 a 0 no placar. Fim de papo e explosão da torcida vascaína no Nilton Santos para comemorar uma classificação sem sustos.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Agora, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo sábado (8), às 17h45 (de Brasília), no Maracanã. Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Cruz-Maltino precisa vencer de pelo menos dois gols de diferença.

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X 3 VASCO

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;

🥅 Gol: Rayan, 9'/1ºT; Philippe Coutinho (20', 38'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Sidney (Nova Iguaçu); Igor Lemos (Nova Iguaçu); Igor Guilherme (Nova Iguaçu)

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Renan, Mateus Muller, Yan (Guilherme), Fernandinho (Igor Guilherme), Sidney, Xandinho (Lucas Cruz), Jorge Pedra, Philippe, João Lucas (Igor Lemos) e Andrey (Kennyd)



VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Paulinho (Mateus Carvalho) e Coutinho (Payet); Nuno Moreira (Loide Augusto), Rayan e Vegetti (Garré)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau

➡️ Atitude de Vegetti chama atenção de torcedores do Vasco nas redes sociais