Veja o golaço de Coutinho em Vasco x Nova Iguaçu

Na vitória parcial do Vasco por 3 a 0 contra o Nova Iguaçu, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil, Philippe Coutinho marcou um belo gol de fora de área, comprado por alguns internautas com um icônico gol do jogador pela Seleção Brasileira. Assista abaixo ao gol de Coutinho;

Philippe Coutinho retornou ao Vasco da Gama em julho de 2024, emprestado pelo Aston Villa, para a temporada 2024/2025. Sua última passagem pelo clube, antes disso, foi entre 2008 e 2010, quando ainda era um jovem jogador emergindo das categorias de base.

Números de Philippe Coutinho em 2024 pelo Vasco