Torcedores do Vasco se derretem por jogador: ‘Titular para sempre’

O Vasco não demorou muito para abrir o placar contra o Nova Iguaçu, na noite desta quarta-feira (5), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos. Aos nove minutos da primeira etapa, Nuno Moreira deu uma assistência para Rayan abrir o placar para o Cruz-Maltino, e caiu nas graças dos torcedores cruz-maltinos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O português faz a sua estreia pela equipe de Fábio Carille, e já foi decisivo em momento determinante na partida. Apesar de ter sido relacionado para o duelo contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca, no último sábado (1), o jogador não chegou a entrar em campo.

Agora, como titular, os torcedores já pedem sua permanência entre os 11 inicias, fazendo o trio com Rayan e Vegetti no setor ofensivo. O jogador atua como ponta esquerda e chega para uma posição carente no elenco vascaíno com as lesões de David e Adson. Além de Nuno Moreira, o clube também anunciou a contratação do argentino Benjamín Garré. Ao todo, oito reforços chegaram no Cruz-Maltino para a temporada. Veja os comentários:

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X VASCO

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no Rio de Janeiro;

ESCALAÇÕES

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Renan, Mateus Muller, Yan, Fernandinho, Sidney, Xandinho, Jorge Pedra, Philippe, João Lucas e Andrey



VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti

continua após a publicidade

➡️ Vasco esclarece supostas dívidas milionárias com jogadores do atual elenco