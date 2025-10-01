Quais jogadores do Vasco podem aparecer na convocação da Seleção Brasileira?

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (1) a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, que acontecem nos dias 10 e 14 de outubro. A expectativa é grande em São Januário, já que muitos torcedores do Vasco desejam ver alguns jogadores do Gigante da Colina vestindo a camisa da Seleção.

A vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro no último sábado (27), em São Januário, teve a presença de membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no estádio, o que aumentou ainda mais os rumores sobre uma possível convocação de atletas cruzmaltinos. Confira quem são os principais nomes que podem representar o Gigante da Colina com a camisa da Seleção:

Rayan

Promessa formada nas categorias de base do clube, Rayan vive o melhor momento de sua carreira profissional. Aos 19 anos, o atacante já soma 12 gols e uma assistência na temporada, sendo peça fundamental no setor ofensivo do Vasco. Com passagens pela Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20, o jovem é monitorado de perto pela comissão técnica de Ancelotti e pode ser chamado para dar os primeiros passos com a amarelinha.

Rayan em campo pela Seleção Sub-20 (foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Philippe Coutinho

Após anos difíceis marcados por lesões e perda de espaço no futebol europeu, Coutinho reencontrou seu futebol em São Januário. Após um 2024 em que não conseguiu encontrar ritmo de jogo e se manter longe das lesões, o camisa 10 vem evoluindo sob o comando de Fernando Diniz. São 41 jogos, 11 gols e 4 assistências nesta temporada. Pela experiência e talento, o meia pode ganhar uma nova chance na Seleção, onde já foi destaque, especialmente na Copa do Mundo de 2018.

Paulo Henrique

A lateral-direita da Seleção Brasileira vive um momento de indefinição há alguns anos, sem um titular absoluto. Nesse contexto, Paulo Henrique aparece como uma opção viável. Com atuações consistentes e ótimo preparo físico, o jogador do Vasco já esteve na pré-lista de Ancelotti anteriormente e tem chances de figurar entre os convocados desta vez.

Paulo Henrique com a marcação de Alex Telles em Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Léo Jardim

Extremamente regular, Léo Jardim é outro nome que corre por fora na disputa por uma vaga entre os goleiros da Seleção. O atleta vive um dos melhores momentos da carreira, acumulando boas atuações e sendo um dos pilares defensivos da equipe carioca. Seu nome já é pedido frequente da torcida vascaína nas redes sociais e pode surpreender na lista de Ancelotti.

Vasco também pode ter jogadores em outras seleções

Além da Seleção Brasileira, o Vasco pode ter representantes em outras seleções sul-americanas nas próximas datas FIFA. O zagueiro Carlos Cuesta e o atacante Andrés Gómez buscam retomar espaço na Seleção Colombiana, comandada por Néstor Lorenzo. Já o lateral-esquerdo Puma Rodríguez, um dos mais regulares do elenco cruzmaltino, deve seguir entre os convocados da Seleção Uruguaia, onde já é presença constante.

Carlos Cuesta em ação pela Colômbia contra a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

