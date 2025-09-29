Torcedora do Vasco agredida por flamenguistas acompanha vitória sobre o Cruzeiro em São Januário

Monalisa Ferreira, de 48 anos, torcedora do Vasco da Gama e ativista da causa animal, viveu uma noite especial no último sábado (27), em São Januário. Recuperando-se de um episódio brutal de violência ocorrido antes do clássico contra o Flamengo, ela foi homenageada pelo clube e acompanhou de perto a vitória vascaína sobre o Cruzeiro, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Convidada pela Vasco TV, Monalisa participou do pré-jogo nas dependências do estádio. Com lágrimas nos olhos, ela agradeceu o carinho e o apoio que recebeu após o ataque.

— Eu sou grata por tudo que vocês têm feito por mim. Eu não esperava ter esse carinho. Então, hoje eu só tenho que agradecer ao meu time de coração. Eu não tenho nem palavras — disse, emocionada.

Relembre o caso

No dia do clássico entre Vasco e Flamengo, Monalisa saiu de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vestindo a camisa do seu clube do coração. Ela levava doces para vender nas imediações do Maracanã, com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição que mantém, dedicada ao resgate e cuidado de cães.

Monalisa antes de ir para o Maracanã para vender doces (Foto: Reprodução/X)

No trajeto até o estádio, foi surpreendida por um grupo de torcedores do Flamengo armados com pedaços de pau. Monalisa foi agredida, teve dentes quebrados, sofreu uma luxação no braço e perdeu todo o material que usaria para trabalhar naquele dia.

O caso gerou ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa. Em resposta, a torcida vascaína se mobilizou em uma onda de solidariedade. Campanhas de arrecadação foram lançadas e torcedores de vários clubes se uniram para enviar doações para Monalisa e seus cães.

