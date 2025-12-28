Vitória tenta 'repatriar' David, atacante do Vasco; saiba detalhes
Jogador de 30 anos já tem passagem pelo Rubro-Negro
Depois de renovar com atletas importantes do atual elenco, o Vitória agora trabalha para reforçar o time de olho em 2026. Um dos nomes que surgiram na Toca do Leão foi o do atacante David, que passou pelo Rubro-Negro entre 2015 e 2017 e agora defende as cores do Vasco.
Como apurado pelo Lance!, as negociações evoluíram nos últimos dias, e o atacante sinalizou positivamente para a possibilidade de vestir a camisa vermelha e preta novamente, já que ele conhece o clube e tem carinho pela instituição. Mas o que dificulta são as condições dessa negociação.
Com orçamento apertado, o Vitória está com uma postura prudente para contratações em definitivo e dá prioridade aos empréstimos. O Cruzmaltino, inclusive, estava inclinado a aceitar a oferta do time baiano, mas as tratativas estagnaram.
De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande, os representantes de David só aceitam negociar em caso de compra ou empréstimo com obrigação de compra, o que foge um pouco dos interesses do Vitória.
A carreira de David, do Vitória ao Vasco
Aos 30 anos, David foi revelado pelo Vitória justamente em 2015, se destacou depois de 109 jogos pelo Leão e foi contratado pelo Cruzeiro em 2018. Em seguida, ele ainda rodou por Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco no ano passado. São, ao todo, 71 partidas pelo time carioca, com nove gols e sete assistências.
