Vasco: saída de Vegetti contra o Cruzeiro aponta o inevitável a Diniz

O Vasco venceu e convenceu diante do Cruzeiro no último sábado (27), em São Januário, em partida válida pela 25ª rodada o Brasileirão. Além dos 2 a 0, o time de Fernando Diniz teve grande atuação, principalmente no segundo tempo, após as primeiras alterações feitas pelo técnico.

continua após a publicidade

➡️ Diniz indica jogador do Vasco à Seleção Brasileira: ‘Um dos melhores do mundo’

O Cruz-Maltino abriu o placar cedo, com Rayan desviando de cabeça cruzamento de Paulo Henrique. Assim, o jogo se desenhou desde cedo, com os donos da casa priorizando os ataques em transição e segurando a pressão dos mineiros. Contudo, a estratégia passou a ter maior efetividade a partir dos 13 minutos da segunda etapa, com as saídas de Nuno Moreira e, sobretudo, Pablo Vegetti.

Os atacantes cumpriram bem o papel tático e foram importantes na recomposição, se doando para ajudar na fase defensiva. Contudo, ambos não tiveramb bom desempenho ofensivo, e o Pirata não conseguiu acabar com a fase ruim.

continua após a publicidade

Vegetti chegou ao quinto jogo sem marcar — com a bola rolando, desconsiderando pênaltis, são 11 partidas sem balançar as redes adversárias. Diante do Cruzeiro, o argentino teve 32 ações com a bola, mas perdeu a posse 10 vezes e acertou apenas 10 dos 16 passes tentados (63% de aproveitamento).

➡️ Vasco terá desfalque de titular para duelo com o Palmeiras

Assim, Fernando Diniz optou pelo inevitável aos 13 minutos do segundo tempo: Andrés Rojas e David foram acionados no lugar de Nuno e Vegetti. Com os atacantes de velocidade, o Vasco passou a ser efetivo nas saídas em transição. Não à toa, a equipe, que havia finalizado quatro vezes na primeira etapa, acumulou oito chutes após o intervalo — todos depois das duas alterações — e matou o jogo com gol de Paulo Henrique.

continua após a publicidade

A melhora inegável do time levanta mais uma vez dúvida sobre a escalação ideal do Cruz-Maltino. Em partidas que exigem mais do Vasco em velocidade, a opção por Vegetti não parece a ideal. O centroavante, inclusive, não esteve em campo na goleada por 6 a 0 sobre o Santos. Em entrevista coletiva após a vitória diante do Cruzeiro, o Lance! questionou Fernando Diniz sobre as entradas de Andrés e David e o melhor desempenho da equipe.

— Acho que é porque foram todos jogadores muito rápidos. Um jogador de construção, que é o Nuno, e o Vegetti que é um finalizador (os substituídos). Entraram dois jogadores que têm boa técnica, jogadores de drible e de velocidade. Ganhamos, obviamente, mais projeção para o ataque com o time mais vertical. Não ganhamos mais controle. Quando a gente tinha espaço para explorar as costas, conseguia conectar o passe mais para frente e os jogadores conseguiam dar mais solução para a gente avançar de maneira vertical mais rápido — analisou o treinador do cruz-maltino.

➡️ Coutinho é regente, e conexão entre Vasco e torcida eleva bom momento do time

Sobre Vegetti, Diniz fez questão de elogiar o camisa 99 e destacou a conexão do atacante com a torcida. Além disso, valorizou a importância tática do Pirata.

— O Vegetti é o nosso capitão e artilheiro. Tem uma conexão muito sólida com a torcida. Foi muito importante desde que chegou e continua sendo. Entro no jogo de hoje, foi importante. Quando o resultado não vem, queremos arrumar um culpado e acham o culpado errado. Mas o Vegetti é muito importante na parte tática para mim desde que cheguei aqui. Cumpre as funções sem a bola com muita precisão, não tem preguiça para fazer e tem saúde, embora com 30 e altos anos. De fato foi muito importante na disputa da bola longa, da marcação, na recomposição do time, estava sempre disposto a ajudar em todos os instantes.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), e visita o Palmeiras no Allianz Parque, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino busca dar sequência à boa fase e ampliar a sequência invicta, atualmente de sete jogos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco