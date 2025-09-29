O torcedor vascaíno teve um bom motivo para comemorar no último sábado (27). Além da vitória por 2 a 0 sobre o vice-líder Cruzeiro, em São Januário, o Vasco voltou a terminar uma partida sem sofrer gols — algo que não acontecia desde o 6 a 0 contra o Santos no dia 17 de agosto.

No total, o Vasco já disputou 54 partidas na temporada de 2025. Em apenas 14 delas a equipe saiu de campo com a defesa intacta. No Campeonato Brasileiro, são apenas quatro jogos sem ser vazado — número que evidencia as dificuldades defensivas enfrentadas ao longo do ano. Porém, a vitória sobre o Cruzeiro pode marcar o início de um novo capítulo, muito por conta da reformulação na zaga.

Nova dupla, nova esperança

A melhora no sistema defensivo vascaíno passa diretamente pela atuação dos recém-chegados Carlos Cuesta e Robert Renan. Contratados na janela de transferências do meio do ano, os dois zagueiros rapidamente conquistaram a titularidade e vêm ganhando entrosamento.

A primeira vez em que atuaram juntos foi nos minutos finais da partida contra o Ceará. Na sequência, começaram o clássico contra o Flamengo como titulares, mas Robert Renan precisou ser substituído ainda no primeiro tempo devido a uma concussão. Finalmente, contra o Cruzeiro, os dois atuaram juntos durante os 90 minutos — e mostraram solidez defensiva.

Diniz destaca esforço nas contratações

Após a vitória, o técnico Fernando Diniz fez questão de destacar o trabalho realizado pela diretoria e comissão técnica para reforçar o elenco com qualidade, mesmo diante de limitações financeiras.

— Isso vale a pena dar uma retomada. Existia uma pressa muito louca por contratações na janela. Quando fazemos de maneira apressada, ainda mais sem dinheiro e sem chance de erro quase nenhuma, acabamos errando. Fizemos as contratações muito mais para o fim da janela do que para o começo, afirmou o treinador.

Robert Renan na partida contra o Cruzeiro em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Diniz também ressaltou o empenho coletivo nos bastidores para viabilizar a chegada dos reforços:

— Foi um esforço contínuo de muita gente trabalhando. Felipe, eu, pessoal de análise, o Admar. Foi um monte de fatores que fez com que a gente chegasse a esses jogadores. E muito esforço pessoal: ligar, ligar de novo, insistir. O Admar viajar, o Felipe se reunir com o pessoal da análise o tempo todo. Esse trabalho conjunto e sempre com esse receio de errar na contratação - porque temos que ter para errar menos - acabamos acertando. Não só nesses dois, mas fizemos uma janela muito boa

Com Cuesta e Robert Renan assumindo o protagonismo na zaga, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real