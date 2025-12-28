De férias do Vasco, Rayan se diverte de forma inusitada

De férias após o encerramento da temporada, Rayan aproveitou o período de descanso longe da rotina intensa do Vasco para manter o contato com a bola em um ambiente informal. O atacante foi visto participando de uma pelada em uma quadra de condomínio, em clima descontraído, ao lado de amigos.

continua após a publicidade

Rayan encerrou o ano como uma das jovens apostas do Vasco e deve se reapresentar normalmente para a pré-temporada, quando o clube inicia a preparação visando os desafios de 2026.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rayan assume protagonismo do Vasco em 2025

✍️Texto de Tiago Mendes

Aos 19 anos, Rayan foi eleito o melhor estreante do Campeonato Brasileiro de 2025 e terminou o ano como artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols pelo Vasco. No Brasileirão, balançou as redes 14 vezes, ficando atrás apenas de jogadores consolidados como Vitor Roque, De Arrascaeta e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

Canhoto, forte fisicamente e dono de boa leitura de jogo, Rayan disputou 54 partidas na temporada, com 20 gols marcados, assumindo protagonismo no Vasco mesmo em jogos decisivos. O desempenho também se refletiu no cenário internacional: no início do ano, foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, com dois gols e participação direta em partidas-chave da campanha.