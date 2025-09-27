Vasco derrota Cruzeiro por 2 a 0 e sobe três posições no Brasileirão; veja os lances
Equipe de Fernando Diniz confirma boa fase e sobe para a 10ª posição do Brasileirão
O Vasco confirmou a boa fase na temporada, derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, neste sábado (27), em São Januário, e subiu para a 10ª colocação, com 30 pontos. Os gols vascaínos foram marcados por Rayan, no primeiro tempo, e Paulo Henrique, na etapa final. Com a derrota, o Cruzeiro interrompeu sequência de seis vitórias na temporada, perdeu a invencibilidade de 12 partidas como visitante e desperdiçou a chance de ultrapassar o líder Flamengo.
O jogo começou com o Cruzeiro tomando mais a iniciativa e pressionando a saída de bola do Vasco. Aos 4 minutos, depois de boa jogada de Matheus Pereira, William cobrou falta com perigo. Mas a equipe carioca, em sua primeira chegada ao ataque, abriu o placar, aos 7 minutos. Depois de longa troca de passes, Paulo Henrique ganhou a disputa com Kaiki e cruzou para Rayan subir muito e cabecear no cantinho direito de Cássio.
O restante do primeiro tempo foi muito truncado. O Cruzeiro cometia muitos erros individuais, apesar do maior domínio, enquanto o Vasco controlava a partida. As chances de gol foram poucas: Kaio Jorge e Matheus Pereira tentaram, mas erraram o alvo.
Para o segundo tempo, o Cruzeiro voltou com o equatoriano Arroyo no lugar de Wanderson. A equipe celeste continuou mais presente no campo ofensivo, mas sem conseguiu criar chances claras de gol. O Vasco procurava explorar os contra-ataques, mas também falhava na criação, até que aproveitou a oportunidade que teve para ampliar aos 15 minutos. Logo após entrar no lugar de Christian, Matheus Henrique errou ao tentar dominar a bola, e Paulo Henrique carregou e, da meia-lua, chutou sem chances para o goleiro Cássio.
A partida ficou mais aberta após o segundo gol vascaíno, com as duas equipes criando chances de marcar. Coutinho, de falta, Puma Rodríguez e Rayan perderam para o Vasco, e Matheus Pereira, para o Cruzeiro. O jogo terminou mesmo com o placar de 2 a 0 para o Gigante da Colina.
Veja os próximos jogos de Vasco e Cruzeiro pelo Brasileirão
Vasco e Cruzeiro jogam fora de casa na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 26ª. O Gigante da Colina enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira (1º), no Allianz Parque, às 19h. E a Raposa joga contra o Flamengo, na quinta-feira (2), às 20h30, no Maracanã.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 2 X 0 CRUZEIRO
25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 18h30
📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
🥅 Gols: Rayan (7'/1°T) e Paulo Henrique (15'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Barros e Cuesta (Vasco) e Kaiki (Cruzeiro)
🧑🤝🧑 Público presente: 20.342
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Lucas Oliveira), Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Andrés Gómez), Rayan e Vegetti (David).
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Kaiki (Bolasie); Lucas Romero (Marquinhos), Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson (Arroyo).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Tudo sobre
