Puma Rodríguez vem sendo uma grata surpresa no Vasco de Fernando Diniz. Lateral-direito de origem, o uruguaio assumiu a função pela esquerda na ausência de Lucas Piton, que se recupera de lesão na panturrilha.

continua após a publicidade

➡️ Com Seleção de olho, destaques do Vasco brilham contra o Cruzeiro

A vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro no último sábado (27) foi a quarta partida consecutiva de Pumita como titular da lateral esquerda. Mais uma vez, o camisa 2 foi destaque, sobretudo defensivamente; o Cruz-Maltino voltou a não ser vazado após oito partidas. Em entrevista depois da partida em São Januário, o jogador da seleção do Uruguai comentou a evolução na parte defensiva.

— A verdade é que estamos trabalhando na parte defensiva, e na ofensiva também. Tivemos um bom jogo, o time está muito bem estruturado também, se importa. Fiquei feliz, como falei, e é assim que estamos trabalhando — comentou.

continua após a publicidade

O bom desempenho de Puma diminui o impacto da ausência de Piton. no Vasco O titular está fora desde o dia 11 de setembro, quando deixou o clássico contra o Botafogo com dores na panturrilha esquerda. Questionado sobre possível disputa por posição no retorno do camisa 6, Fernando Diniz deixou a opção em aberto.

— A tendência é eu colocar os melhores jogadores para jogar. Vou fazer isso sempre na minha carreira inteira. Quando não der para colocar os melhores, é porque não deu mesmo. Não sou um cara preso a uma posição. Se tenho quatro meias que estão brilhando e os atacantes não estão bem, vão jogar os quatro meias. O São Paulo jogava praticamente com quatro meias no ataque durante muito tempo. Eu não tenho essa fixação só pela posição. Quando todo mundo voltar e estiver bem, vão entrar os melhores. Às vezes não encaixa porque tem jogadores com posições sobrepostas e você não consegue encaixar porque está todo mundo muito bem. Mas sempre que eu puder vou colocar os melhores para jogar — disse o técnico cruz-maltino.

continua após a publicidade

➡️ Vasco quebra escritas contra o Cruzeiro e mostra evolução

Provável retorno de Lucas Piton no Vasco

Desfalque nas últimas quatro partidas do Vasco, Lucas Piton segue se recuperando da contusão na panturrilha. Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro, Diniz afirmou que o jogador ainda não tem condições de jogo, e a tendência é que ele volte após a Data Fifa de outubro.

— Ele teve uma lesão que a gente, a princípio, achou que não ia ser muito grave. Não é grave, mas a gente achou que ia levar menos tempo. Acabou levando um pouco mais. Ele ainda vai começar o processo de transição. O Piton, para quarta-feira, não tem condição. Acho que ele vai estar apto a voltar, provavelmente, depois da data Fifa.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), e visita o Palmeiras no Allianz Parque, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino busca dar sequência à boa fase e ampliar a sequência invicta, atualmente de sete jogos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco