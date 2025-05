Provável escalação do Vasco diante do Vitória, último jogo antes de Diniz

Fernando Diniz foi anunciado a menos de 24h como novo técnico do Vasco, mas a torcida já projeta quais serão os impactos do novo treinador no comando do cruz-maltino. Enquanto o novo contratado não estreia pela equipe, o interino Felipe comandará a partida diante do Vitória, em Salvador, às 18h30 deste sábado (10). A provável escalação do Gigante da Colina terá, em tese, um ataque com o que há de melhor no sistema ofensivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Entre os nomes está o atacante Nuno Moreira, poupado no meio de semana na dura goleada sofrida pelo Vasco diante do Puerto Cabello por 4 a 1, pela Sul-Americana, mas que retorna ao onze inicial. A equipe já havia sido comandada pelo técnico interino, que deu descanso ao ponta português.

O atleta chega para apoiar o setor ofensivo, que contará mais uma vez com Phillipe Coutinho e Vegetti como principais armas do time. Apesar de ter jogado no meio de semana, a dupla não atuou no último jogo do Brasileirão, no fim de semana passado, no confronto contra o Palmeiras. O jovem Rayan também completa a linha de frente do cruz-maltino.

continua após a publicidade

Se o setor de ataque ganhou reforços e entrará com todos os nomes considerados titulares, Felipe precisará fazer uma alteração no sistema defensivo.O lateral-direito Paulo Henrique está suspenso pelo terceiro amarelo e não está relacionado para o duelo. Puma Rodríguez deve ser o escolhido para a vaga. O uruguaio entrou no meio de semana no jogo na Venezuela e atuou pouco mais de 15 minutos.

No meio-campo, Felipe tem algumas dúvidas no setor. Com Coutinho confirmado para a partida, o treinador interino decidirá duas vagas entre Hugo Moura, Tchê Tchê, Matheus Carvalho e Jair. A briga pelo meio-campo, apesar de nenhum dos nomes viver grande fase, volta para a "estaca zero" com a chegada de Diniz, que tem um perfil conhecido de muita análise de todos atletas do elenco, o que pode dar mais minutagens para todos os meias que disputam posição.

continua após a publicidade

Vasco enfrenta o Vitória no Barradão, em Salvador. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Duelo entre Vasco e Vitória tem peso importante

Apesar de ainda nem ter estreado pelo cruz-maltino, Fernando Diniz já chega com uma missão pesada no clube carioca. Sem vencer há sete jogos e correndo risco de eliminação na primeira fase da Sul-Americana, o técnico precisará reerguer os ânimos dentro de campo e recuperar atletas que não têm rendido o esperado.

O Vitória é um adversário direto na rodada e ocupa a 18ª posição na tabela com seis pontos, um atrás do Vasco, que é o 16º colocado. O cruz-maltino pode terminar dentro da zona do rebaixamento caso perca ou até empate a partida.

Entretanto, vencer fora de casa, em um estádio difícil de jogar como o Barradão, pode dar energia o suficiente para o elenco vascaíno se reestabelecer na liga nacional e brigar até o fim por uma classificação às oitavas na copa continental. Na Sul-Amerciana, o time carioca é o 2º colocado com cinco pontos, um a frente do Puerto Cabello-VEN e Melgar-PER. O Lanús-ARG lidera a chave com oito pontos.

Como ficam as escalações de Vitória x Vasco

O provável Vasco vai a campo com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

O Vitória, que joga em casa, vai com Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller (Baralhas), Ronald e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Janderson.