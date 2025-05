O Vasco perdeu para o Puerto Cabello por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (7), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. Paredes (2), Padrón e Guerrero marcaram na goleada da equipe venezuelana, enquanto João Victor descontou para o Cruz-Maltino.

Com a derrota, o Vasco se mantém em 2º lugar do Grupo G, com 5 pontos, e viu o Lanús disparar na liderança, com 8 pontos. Já o Puerto Cabello foi a 4 pontos e é o 3º colocado.

Como foi o jogo?

O Vasco cometeu diversos erros e viu o Puerto Cabello ser superior durante as duas etapas. Os venezuelanos esbarravam na limitação técnica.

No entanto, o Puerto Cabello não contava que o Vasco fosse cometer tantos erros individuais e coletivos. E foi aí que os venezuelanos se aproveitaram. Aos 22, Mateus Carvalho bobeou na saída de bola, e Hugo Moura cometeu um pênalti. Na cobrança, Paredes abriu o placar. Aos 37 minutos, Lucas Piton cobrou uma falta na área, e João Victor igualou.

Puerto Cabello marcou quatro gols no Vasco (Foto: Juan Barreto/AFP)

O que vem pela frente?

Agora o Vasco volta a campo para enfrentar o Vitória, às 18h30 de sábado (10), pela 8ª rodada do Brasileirão. Pela Sul-Americana, o Cruz-Maltino reencontra o Lanús, líder do Grupo G, às 21h30 de terça-feira (13), em Buenos Aires, na Argentina.

✅ FICHA TÉCNICA

PUERTO CABELLO-VEN 4 X 1 VASCO

4ª RODADA - GRUPO G DA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN);

🥅 Gols: Paredes (27' do 1ºT e 19' do 2ºT), João Victor (37' do 2ºT), Padrón (3' do 2ºT) e Guerrero (14' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Mbaye (ACP) e Paulinho (VAS);

⚽ ESCALAÇÕES

PUERTO CABELLO (Técnico: Vasco Faísca)

Luis Romero; Casiani, Peraza Mbaye e Linares (Óscar González); Contreras (Echeverría), Cedeño, Meza (Manzambi) e Guerrero (Awudu); Paredes (Óscar Hernández) e Padrón.

VASCO (Técnico: Felipe Loureiro)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Nuno Moreira), Tchê Tchê (Paulinho) e Coutinho (Garré); Rayan (Adson) e Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jose Mendez (PAR);

🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Britos (PAR);

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU).