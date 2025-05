Contra o Vitória, o Vasco entra em campo pela última vez antes de Fernando Diniz assumir o time. Este será o quarto jogo de Felipe Loureiro, que não teve bons resultados nem desempenho satisfatório, como interino.

Diferentemente do ano passado, Felipe sequer venceu no comando do Vasco, até então. Ao todo, o interino fez três jogos, perdeu dois e empatou um. Em 2024, o ídolo cruz-maltino venceu duas partidas e empatou uma.

Vencer o Vitória pode ser uma virada de chave para o Vasco antes de Fernando Diniz assumir. Além disso, dará certa tranquilidade ao início de trabalho, já que o Cruz-Maltino também passará por uma maratona de jogos até o final de maio.

No ano passado, o Vasco venceu o Vitória por 1 a 0. João Victor marcou o único gol da partida. Na época, o Cruz-Maltino contava com Rafael Paiva no comando.

Diniz chega para preencher a lacuna no Vasco, que foi deixada após o clube demitir Fábio Carille. O técnico não resistiu à derrota para o Cruzeiro e foi desligado do cargo.

O novo técnico do Vasco assume o comando depois do jogo contra o Vitória. Na partida no meio da próxima semana, contra o Lanús, em Buenos Aires, Diniz estará na beira do campo pelo Cruz-Maltino.

Diniz tem o acerto encaminhado com o Cruz-Maltino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco e Vitória se enfrentam às 18h30 deste sábado (10), no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se não vencer, o Cruz-Maltino corre sérios riscos de entrar na zona de rebaixamento.

