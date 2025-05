Duas partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), na noite desta sexta-feira (9). No Rio de Janeiro (RJ), Baralle e Arengo brilharam na vitória do Minas diante do Vasco por 90 a 86. Já na capital paulista, Bauru venceu o São Paulo por 96 a 85, com grande atuação de Dontrell Brite e Alex Garcia. Partidas foram válidas pelo jogo um das quartas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No sábado (10), dois jogos serão realizados. Às 11h (de Brasília), Corinthians recebe o Flamengo, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP). Às 15h (de Brasília), Pinheiros enfrenta o Franca, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim.

🏀 Vasco 86 x 90 Minas

Iniciando a série de quartas de final, um grande confronto ocorreu na sexta-feira (09/05) no ginásio de São Januário. Franco Baralle foi o destaque da partida, levando o KTO Minas a uma vitória sobre o Vasco pelo placar de 90 a 86. O jogador argentino superou sua melhor performance anterior, que era de 25 pontos, ao marcar 28 na partida. Assim, a Tempestade começa com uma vantagem, reforçando seu favoritismo por ter terminado a temporada regular do NBB 2024/25 em primeiro lugar, e terá dois jogos em casa. Por outro lado, o Cruzmaltino demonstrou mais uma vez que não facilita em nenhuma disputa e agora se prepara para buscar a recuperação em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Jogadores do Minas pelos playoffs do NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

🏀 São Paulo 85 x 96 Bauru

O Bauru saiu na frente na corrida pela vaga na semifinal do NBB 2024/25 com uma vitória significativa fora de casa, abrindo caminho para a classificação. Na sexta-feira (09/05), no MorumBis, o time bauruense contou com desempenhos notáveis de Dontrell Brite e Alex Garcia, que juntos marcaram 41 pontos, para derrotar o São Paulo por 96 a 85. Agora, Bauru terá dois jogos no Panela de Pressão, com a chance de alcançar o primeiro match point na segunda-feira (12). O terceiro jogo da série melhor de cinco está marcado para quarta-feira (14).