O Vasco é um dos grandes formadores de jogadores no futebol de base. Um dos "cases de sucesso" do clube carioca é Philippe Coutinho, que retornou ao time em julho deste ano. O meia, aliás, é uma inspiração para os jovens cruz-maltinos. Lukas Zuccarello, uma das promessas do Gigante da Colina, exaltou o companheiro.

- O futebol dele tem muita qualidade técnica, joga na mesma posição que a minha. E o Coutinho é muito grande, o futebol dele é muito bom. Tenho ele como inspiração tanto dentro de campo, como fora. Ele é um cara muito focado, dedicado, fala com todo mundo. É super humilde, então é uma inspiração - iniciou o jogador de 18 anos ao "GE".

- Eu sou bem tímido, assim, mas já conversei algumas vezes com ele. Tanto que em alguns treinos, quando o profissional chama a gente, joguei com ele, tive boas experiências. Mas nunca fui de trocar muito papo, muito pela minha timidez (risos) - completou Lukinhas, como é chamado carinhosamente pelos companheiros.

Lukas Zuccarello no Vasco

Meia-ofensivo, que também pode atuar pela beirada de campo, Zuccarello chegou ao Vasco em setembro de 2022. Anteriormente, teve passagens pelos juniores de São Paulo, Nacional-SP, Corinthians e Sport.

Lukas Zuccarello durante jogo do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Com a camisa cruz-maltina, conquistou três campeonatos estaduais: um pelo sub-17 e dois pelo sub-20. Em 2025, o jogador esperar ter mais oportunidades no profissional (já foi relacionado, mas não estreou).