Jogador do Vasco viraliza com carisma em ação de Natal

Durante uma ação especial de Natal promovida pela VascoTV, o ponta Pumita Rodríguez se destacou dos demais e conquistou o carinho da torcida vascaína. Vestido de Papai Noel, o jogador interagiu com pequenos torcedores cruz-maltinos e participou de dinâmicas típicas do período natalino, como a troca de presentes do amigo oculto. O conteúdo está disponível no canal da VascoTV no YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Felipe Maestro revela posicionamento do Vasco no mercado da bola

Vasco em 2025

Para 2025, o Vasco contará com Fábio Carille no comando técnico do time. O Cruz-maltino passa por uma reconstrução e trouxe o treinador para participar desse processo. Carille e Felipe Maestro fizeram juntos com curso de treinador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)