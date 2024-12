Como andam as negociações entre Vasco e Joaquín Lavega?

Um dos grandes nomes especulados na janela de transferências do Vasco, Joaquín Lavega está empolgado com a possibilidade de se transferir para o Cruz-maltino. A animação começou após invasão da torcida vascaína nas redes sociais do jogador. O ponta de 19 anos chegaria no clube carioca após o fim de contrato no River Plate-URU.

Após as primeiras especulações, as redes sociais de Joaquín foram invadidas por torcedores vascaínos, que empolgaram o jogador por uma possível vinda para o time carioca. Lavega deixará o River Plate-URU sem custos, já que seu contrato com o clube uruguaio se encerra no último dia do ano.

Lavega está empolgado com o fanatismo da torcida do Vasco, principalmente pelos comentários dos vascaínos em todo post que faz. Inclusive, o jogador entrou em contato com alguns torcedores nas redes sociais para se engajar e conhecer o clube. Esses dois fatores podem ser levados em consideração para um desfecho positivo para o Cruz-maltino, que ainda não contratou um jogador ofensivo nesta janela de transferências.

Não são apenas os torcedores do Vasco que estão mandando mensagens para que Lavega se transfira para o Cruz-maltino. Até mesmo os próprios companheiros de seleção uruguaia sub-20 recomendam a ida de Joaquín para o time de São Januário. Em live no Instagram do ponta, o jogador Rodrigo Zalazar, do Schalke 04-ALE, comentou que o jogador deveria ir para o Vasco.

Joaquín Lavega é especulado no Vasco após se destacar no River Plate-URU (Foto: Reprodução/Instagram)

Em 2024, Joaquín Lavega atuou 35 vezes com a camisa do River Plate-URU, onde marcou 11 gols e deu cinco assistências. Em toda a carreira, o ponta tem 96 jogos, com 15 gols e 12 assistências. Pela seleção de base do Uruguai, ele soma 18 partidas e três gols.