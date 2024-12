Felipe Maestro revela posicionamento do Vasco no mercado da bola

Felipe, diretor técnico do Vasco, conversou com o Lance! no Prêmio Fui Clear sobre o planejamento do clube. O ex-jogador retornou ao seu cargo original após terminar o ano de 2023 como treinador interino. Rafael Paiva foi demitido antes do fim do Brasileirão.

- A gente está atento à janela. A gente sabe da ansiedade do torcedor. Mas, como eu falei antes, a gente não vai fazer nenhuma loucura. Dentro do nosso orçamento, a gente vai tentar reforçar a nossa equipe. Eu acho que 2024 já foi um ano, assim, bom. Conseguimos uma vaga na Sul-Americana. É óbvio que é muito pouco para o tamanho do Vasco. Mas para quem não escutava uma competição internacional há muito tempo, acho que foi um avanço muito positivo. Mas esperamos reforçar a nossa equipe. Para que possamos ter um 2025 melhor que 2024 - disse Felipe, que completou:

- Claro que o torcedor está ansioso, muitos anos de gestões muito ruins, de irresponsabilidade, mas a gente entende a ansiedade do torcedor, mas a gente não vai fazer nenhuma loucura, a gente vai procurar reforçar a nossa equipe, mas dentro do nosso orçamento e não prometer e se cumprir. Óbvio que a gente oscilou dentro do campeonato, esperamos reforçar não só a defesa, o meio, o ataque, enfim, como eu falei antes. Todo reforço é bem-vindo, mas com muita tranquilidade, com muita serenidade, não fazendo nenhum tipo de loucura.

Vasco em 2025

Para 2025, o Vasco contará com Fábio Carille no comando técnico do time. O Cruz-maltino passa por uma reconstrução e trouxe o treinador para participar desse processo. Carille e Felipe Maestro fizeram juntos com curso de treinador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)