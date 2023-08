- Diferentemente dos insultos preconceituosos e elitistas contra os moradores da Barreira do Vasco registrados no processo que corre contra o Vasco da Gama na Justiça estadual, podemos garantir que nossa comunidade não é causadora de violência e nem gera qualquer risco aos torcedores que frequentam São Januário. Ao contrário, temos muito orgulho de celebrarmos o melhor e mais autêntico pré-jogo do futebol brasileiro, num ambiente democrático e inclusivo, onde a cultura popular encanta os frequentadores com sua alegria e vivacidade. Recebemos semanalmente torcedores de todo o Brasil que buscam uma experiência única de futebol raiz dentro e fora do estádio. É inadmissível que alguns ainda queiram estigmatizar e excluir áreas populares do convívio social em pleno século 21.