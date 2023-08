O Vasco corre contra o tempo para inscrever o meia Payet, porém é certo que o francês não vai fazer sua estreia contra o Palmeiras.



O jogador sofreu uma punição da Comissão de Disciplina da Liga Francesa de três jogos por ter agredido o auxiliar do Lens, Yannick Cahuzac, no jogo do Olympique de Marseille, pela 34ª rodada do francês. Confira o lance ao fim da matéria.



+ Veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro