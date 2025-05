Escalação: Palmeiras terá Veiga e outras novidades contra o Vasco

O Palmeiras finalizou, neste sábado, a preparação para o duelo contra o Vasco, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e terá novidades na equipe. Recuperado de lesão, Raphael Veiga viajou com o restante da delegação e está à disposição da comissão técnica.

Palmeiras se reapresenta aos treinos com reforços que retornam de lesão

O camisa 23 está afastados dos gramados desde abril, quando sofreu uma luxação no ombro em jogo com o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela Libertadores. Com a missão de recuperar a forma física ideal, o jogador deve receber alguns minutos durante a segunda etapa do confronto com o clube carioca.

Já o meio-campista Richard Ríos, reserva na estreia contra o Ceará pela Copa do Brasil, deve assumir a vaga de Lucas Evangelista e formar o trio de meio-campo com Aníbal Moreno e Felipe Anderson.

Os laterais Mayke e Marcos Rocha também participaram das atividades com a equipe na Academia de Futebol, mas seguem como dúvidas. Com isso, o sistema defensivo deve ter Giay pela direita, Piquerez pela esquerda, além de Gustavo Gómez e Bruno Fuchs.

Com 13 pontos conquistados em seis rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a segunda colocação na tabela de classificação, um atrás do líder Flamengo.

Abel Ferreira deve promover alterações na escalação do Palmeiras para a partida contra o Vasco, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

As equipes se enfrentam neste domingo (4), a partir das 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.