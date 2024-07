Pedrinho confirma cláusula no contrato de Coutinho com o Vasco em caso de proposta do Flamengo

Pedrinho revelou detalhes do contrato de Philippe Coutinho (Foto: Reprodução/Lance!)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 11/07/2024 - 23:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou uma das cláusulas existentes no contrato de Philippe Coutinho. No caso, a que estabelece uma multa para uma eventual investida do Flamengo, o maior rival do Cruz-Maltino. Confira no player acima.

Pedrinho falou com a imprensa após apresentação de Philippe Coutinho (Foto: Reprodução/Lance!)

- Contrato de empréstimo de um ano. Demorou a negociação porque são muitos tópicos que estavam sendo ajustados. A gente tinha que entender que ele estava se desvinculando de dois clubes. Em paralelo a isso, a gente negociando diretamente com o Coutinho. Chegou em um momento que a gente não poderia botar preferência de compra e nenhum tipo de outro aspecto para não perder mais tempo. Ele sai de graça do Aston Villa, que não vai ter custo. O custo é todo meu. Ele abre mão de muita coisa financeira para estar aqui. Eu vou no meu limite financeiro mesmo, porque o assédio era muito grande em cima dele. Ele sempre deu preferência ao Vasco. Fiz o máximo para fechar e, por isso, que demorou - disse Pedrinho. E emendou:

Saiu hoje a questão dos R$ 100 milhões. É verdade. Eu acho que só para o Flamengo. Mas nem precisava, porque para o Flamengo eu sei que ele não ia — finalizou o presidente do Vasco

Philippe Coutinho é o novo camisa 11 do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Philippe Coutinho ainda não tem data estipulada para estrear pelo Vasco. No que depender do meia-atacante, vontade não falta para entrar em campo o quanto antes com a camisa cruz-maltina.

Coutinho será apresentado aos vascaínos neste sábado (13), às 11h11, em São Januário. Os ingressos custam R$ 11.