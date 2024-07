Coutinho explica relação de carinho com o Vasco e indica data de estreia

Coutinho foi apresentado pelo Vasco nesta quinta-feira (11) (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 11/07/2024 - 15:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O meio-campista Philippe Coutinho foi apresentado oficialmente pelo Vasco nesta quinta-feira (11), na sede naútica da lagoa. Cria das categorias de base, o jogador comemorou o retorno ao clube após 14 temporadas e explicou sua relação com a torcida cruz-maltina.

- Tenho uma relação de carinho e respeito pela torcida do Vasco. É uma torcida muito apaixonada e diferente de tudo nos lugares por qual passei. Representa muita coisa para mim - afirmou.

Questionado a respeito da data de sua estreia, Coutinho revelou que gostaria de ter participado da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians. No entanto, a tendência é que o jogador ganhe minutos na próxima quarta-feira (17), no confronto contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

- A minha vontade era de ter jogado ontem. Mas estava de ferias. Se depender da minha vontade, o quanto antes - disse.

Com contrato válido com o Aston Vila, da Inglaterra, até junho de 2026, Coutinho chega ao Vasco por empréstimo - válido por uma temporada.

Outras resposta de Coutinho durante apresentação no Vasco

Sobre o desejo de retornar ao Vasco

Eu sempre me imaginei jogando no Vasco. Nas redes sociais, inúmeras vezes, eu mandava vídeos da torcida do Vasco para a minha esposa. Há mais ou menos 6 meses, eu conversei com a minha família e coloquei esse desejo de voltar a jogar pelo Vasco

Diferencial do Vasco

O Vasco é um Clube diferente. Que se preocupa com a formação de atletas e pessoas. Estudar no Colégio Vasco da Gama foi fundamental para o meu crescimento. Com certeza me inspirou para o Instituto Philippe Coutinho. Ajudar pessoas é um sonho meu. É um pouquinho do que eu posso devolver para a sociedade, pelo o que o futebol me deu.

Vivências no Vasco

Vivi toda a minha infância e adolescência no Vasco. Sempre deixei claro toda a gratidão que tenho pelo Clube. Agora volto com 32 anos. Espero participar de muitas coisas boas, que eu acredito que irão acontecer.

Títulos de Coutinho

Em sua carreira, Coutinho conquistou o Campeonato Brasileiro Série B (2009), Mundial Sub-20 (2011), Copa Itália (2010/2011), Supercopa da Itália (2010/11), Copa do Rei (2017/18), Supercopa do Rei (2018), duas La Liga (2017/18 e 2018/19), Bundesliga (2019-20), Copa da Alemanha (2019-20), Champions League (2019-20) e Copa América (2019).