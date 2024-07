Coutinho revela bastidores de retorno ao Vasco: ‘Decidi tem muito tempo’

Copiar Link

Publicada em 11/07/2024

Philippe Coutinho se pronunciou após o anúncio de seu retorno ao Vasco da Gama. Em entrevista publicada pela Vasco TV, canal oficial do clube, na manhã desta quinta-feira (11), o meia-atacante se declarou ao Cruz-Maltino e afirmou que a decisão de voltar à Colina Histórica foi tomada há "muito tempo".

- Sentimento de muita felicidade, alegria, ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando para casa. Para o lugar onde fui criado, para o clube que eu amo. Toda minha família sabe o quanto estou feliz, e eles também estão felizes com essa volta - afirmou Coutinho.

- Desde quando a gente se decidiu, que não foi agora, já tem muito tempo, que eu queria voltar a jogar no Vasco, eu já ficava me imaginando em São Januário, comemorando gols com a torcida. Não vejo a hora de estar em campo. Espero dar meu máximo e trazer muita alegria para os torcedores - completou o meia-atacante.

Coutinho retorna ao Vasco após 14 anos fora do Brasil, após ser vendido pelo clube carioca à Inter de Milão, ainda aos 16 anos, e se transferir assim que completou a maioridade. Pelo Cruz-Maltino, o então jovem jogador disputou 44 partidas e fez cinco gols.

- O Vasco significa tudo para mim no futebol. O clube que me criou, que me deu a oportunidade de me tornar jogador, me formei na escola do Vasco. Graças a esse clube tive inúmeras oportunidades, fui campeão em vários lugares, cheguei à seleção brasileira, é um sentimento de amor - concluiu o jogador.

