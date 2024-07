Philippe Coutinho no Vasco: saiba onde assistir à apresentação do jogador

(Foto: Divulgação/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 12:13 • Rio de Janeiro

Novo reforço do Vasco para a temporada, Philippe Coutinho será apresentado no cruz-maltino nesta quinta-feira (11/07), às 15h11, na Sede Náutica da Lagoa. A entrevista coletiva conta com transmissão ao vivo do canal do YouTube do Vasco e no site do Lance!.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Além da entrevista, a torcida vai poder ter o primeiro contato com Philippe Coutinho neste sábado (13), às 11h11, em São Januário. Ingressos estarão disponíveis para a venda e vão custar R$11.

➡️ Quiz: Sabe tudo sobre Philippe Coutinho? Teste seus conhecimentos e ganhe descontos

Philippe Coutinho retorna ao futebol brasileiro 14 anos depois de ser vendido pelo clube carioca à Inter de Milão, ainda aos 16 anos, e se transferir assim que completou a maioridade. Pelo Cruz-Maltino, o então jovem jogador disputou 44 partidas e fez cinco gols.

No dia do anúncio do jogador, o Vasco teve uma vitória maiúscula sobre o Corinthians por 2 a 0, na noite de quarta-feira (10), e quebrou um jejum de 14 anos sem vencer o alvinegro paulista. Agora, o Gigante da Colina é o 10º colocado na tabela do Brasileirão.

Entrevista coletiva será nesta quinta (11), às 15h11 (Foto: Divulgação / Vasco)