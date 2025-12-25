Em reunião realizada nesta terça-feira (23) com dirigentes do Vasco, o presidente Pedrinho afirmou que, neste momento, não tem a intenção de concorrer à eleição marcada para o fim de 2026, que definirá o comando do clube no triênio 2027 a 2029. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.

continua após a publicidade

➡️ Destaque do Avaí e campeão da Série B: Como foram os emprestados pelo Vasco em 2025

O discurso adotado por Pedrinho surpreendeu a cúpula vascaína. Dirigentes que participaram do encontro deixaram a reunião convencidos de que, ao menos agora, o presidente não deseja disputar a reeleição. Ainda assim, aliados avaliam que o cenário pode mudar nos próximos meses, o que faz com que a Sempre Vasco — grupo político responsável por sua eleição — ainda não trabalhe com um plano alternativo.

Pedrinho no vestiário do Vasco após partida contra o Botafogo (Foto: Reprodução/Vasco)

➡️ Barca do Vasco: veja os jogadores que devem deixar o clube em 2026

O desgaste com a política interna do clube é apontado como um dos principais fatores para a postura do presidente. Em entrevistas anteriores, Pedrinho já havia mencionado o cansaço provocado pelo ambiente político do Vasco, além de relatar preocupações relacionadas a ameaças direcionadas à sua família. Em agosto deste ano, a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou a investigar uma denúcia de um plano para sequestrar o presidente do Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Eleito no fim de 2023 para presidir o clube social, Pedrinho passou a exercer papel central também no futebol a partir de maio de 2024. Na ocasião, a diretoria do CRVG obteve decisão judicial que afastou a 777 Partners do controle do departamento de futebol, transferindo ao presidente a responsabilidade direta pela gestão do setor.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.