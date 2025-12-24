Torcedor do Vasco, cantor Dilsinho fala sobre vice na Copa do Brasil
Equipe Cruz-Maltina foi derrotada para o Coritnhians na final da Copa do Brasil
O cantor de pagode Dilsinho participou de uma partida festiva do projeto Craque do Amanhã com astros do futebol e do mundo artístico, no Rio de Janeiro, e aproveitou para conversar com a imprensa sobre o ano do Vasco da Gama, seu clube do coração.
- Eu to igual a música do "Menos é Mais", "Coração Partido". Mas, pelo menos foi um ano de perspectiva para o Vasco - disse o cantor.
Eficiente nos contragolpes e contando com a frieza de sua dupla de ataque, o Corinthians bateu o Vasco por 2 a 1 e fez quatro mil corintianos festejaram diante de 63 mil vascaínos no Maracanã e conquistou o título da Copa do Brasil 2025.
Apesar da derrota para o Corinthians na final da Copa do Brasil, Vasco da Gama encerrou sua participação na competição com um feito expressivo fora das quatro linhas: esteve presente nos três maiores públicos da competição, todos realizados no Maracanã. Os números reforçam a força da torcida vascaína ao longo do torneio.
O maior público da Copa do Brasil 2025 foi registrado no segundo jogo da semifinal entre Fluminense e Vasco, que levou 67.560 torcedores ao Maracanã. Logo atrás aparece o confronto entre Vasco e Corinthians, também no estádio mais tradicional do país, com 67.111 presentes. Fechando o pódio, o duelo Vasco 2 x 1 Fluminense reuniu 64.990 torcedores.
O Craque do Amanhã
Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas.
O projeto Craque do Amanhã é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Laboratório B-Braun, Grupo Burguês, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Suall Piscinas, Google, Sportv, Brascabo, Honda Hayasa, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Águas do Rio, Light, Diffucap, Casa do Alemão, Vinícola Galiotto e Club Med.
