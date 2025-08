Pedrinho, presidente do Vasco, pode ter escapado de uma tentativa de um crime. A Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia anônima que aponta a existência de um plano para sequestrá-lo. O dirigente foi informado oficialmente sobre o caso na madrugada de quarta-feira (6) e, seguindo orientações das autoridades, adotou medidas para reforçar sua segurança pessoal.

Conforme o conteúdo da denúncia, o suposto sequestro estaria planejado para ocorrer ainda nesta semana, quando Pedrinho deixasse a sede do Vasco, em São Januário. A apuração está em fase inicial, e, até o momento, não há registros de pessoas detidas ou presas. A Polícia Civil segue investigando a veracidade das informações recebidas de forma oculta.

Esta não é a primeira vez que Pedrinho enfrenta situações que envolvem ameaças à sua integridade. Em novembro do ano passado, o presidente do Vasco revelou ter sido ameaçado de morte por meio de uma mensagem recebida em um grupo de WhatsApp. Em julho deste ano, inclusive, ele informou publicamente que o endereço de sua residência foi divulgado por um influenciador nas redes sociais, o que acendeu novo alerta quanto à sua segurança.

📜 Confira o pronunciamento oficial das partes envolvidas no referido caso:

Pedrinho 💢

— Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora, fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de me sequestrar. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza que, em breve, os culpados serão punidos.

Vasco ⚫⚪

— O Vasco da Gama confirma a denúncia e informa que está colaborando integralmente com a investigação policial em andamento.

Polícia Civil 🚨

— A Delegacia Antissequestro (DAS) informa que apura a veracidade da denúncia. A especializada está seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo — em nota oficial.

O episódio ocorre na véspera do confronto entre o Vasco e o CSA, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida ocorrerá nesta quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), em São Januário.