Brenner marca e ganha perdão da torcida do Vasco: 'É impossível'

Após muitas críticas da torcida do Vasco por chances desperdiçadas em partida anteriores, o atacante Brenner desencantou ao balançar as redes de São Januário pela primeira vez. Nas redes sociais, vascaínos se mobilizaram na famosa "fila do perdão", defendendo inclusive que o jogador não merecia tantas críticas como vinha recebendo.

Brenner chegou no Vasco como uma das alternativas para suprir a saída de Rayan, vice-artilheiro da equipe em 2025.

Brenner chega para reforçar ataque do Vasco

Brenner pertencia a Udinese, da Itália, e foi adquirido em definitivo até o final de 2029 em uma operação de cerca de cinco milhões de euros (R$31 milhões).

Durante a coletiva de apresentação, o atleta, que vai vestir a camisa 20 do Gigante da Colina, que no momento não tinha planejado voltar a atuar no Brasil, mas o projeto apresentado pelo Vasco o convenceu.

— Não estava nos planos voltar ao Brasil, mas quando chegou a oportunidade de vir ao Vasco e o projeto me foi apresentado… Eu já conhecia a grandeza do clube, joguei contra a torcida e foi muito difícil. Esse clube gigantesco tendo interesse em mim, com esses torcedores ao meu lado, com certeza é uma oportunidade que eu tinha que aproveitar — afirmou Brenner.