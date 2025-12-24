Vasco segura Rayan e vê atacante se valorizar no mercado

O Vasco acertou ao segurar Rayan e já colhe os frutos esportivos e financeiros da decisão. O clube recusou uma proposta de aproximadamente R$ 200 milhões do Zenit, da Rússia, e pensa em negociar o atacante por pelo menos 50 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa. A multa rescisória do jogador é de aproximadamente meio bilhão de reais, valor que funciona como proteção contratual e dá ao Cruzmaltino margem para avaliar propostas futuras.

A valorização de Rayan se consolidou ao longo da temporada. Em agosto, o Vasco recebeu sondagens e ofertas entre 15 e 20 milhões de euros, mas já entendia que o jogador valia entre 25 e 30 milhões. Meses depois, com o crescimento do atacante sob o comando de Fernando Diniz, a avaliação interna mudou: hoje, o clube considera que o jovem de 19 anos está na prateleira dos 50 milhões de euros.

Rayan jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Em setembro, após o empate em 1 a 1 com o Flamengo — com gol marcado por Rayan —, Fernando Diniz exaltou o atleta e destacou o esforço da diretoria em mantê-lo na janela do meio do ano.

- Não sei quanto ele vale agora, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Rayan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, ele está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo qual é o potencial dele. Tem muita estrada pela frente. O Rayan é um jogador raríssimo - afirmou o treinador.

Dentro de campo, os números sustentam a valorização. Na temporada, Rayan disputou 57 partidas, marcou 20 gols e deu uma assistência, sendo um dos principais destaques do Vasco. O atacante também terminou como artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols, ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro, reforçando o status de ativo mais valioso do elenco cruzmaltino.

