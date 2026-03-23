Pedrinho afirma que contratar substituto de Coutinho 'não é prioridade' do Vasco

Após o sorteio da Copa do Brasil, que definiu o Paysandu como adversário do Cruz-Maltino na 5ª fase da competição, o presidente do Vasco, Pedrinho, comentou o processo envolvendo a saída de Philippe Coutinho e o planejamento do clube para a sequência da temporada.

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Pedrinho destacou que houve esforço da diretoria para contar com o jogador, mas que a decisão final foi tomada com base em questões pessoais, especialmente ligadas à saúde mental.

— Ele abriu mão de muita coisa e o Vasco fez um esforço para que ele viesse por tudo que ele representa. Mas teve um momento em que ele pediu pela questão da saúde mental e sempre foi muito respeitado, principalmente por mim. É uma perda técnica importante e como liderança. É um cara que, apesar do pouco tempo, teve um papel importante — afirmou Pedrinho.

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Pedrinho e Coutinho durante a apresentação do meia no Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

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Sobre a reposição no elenco, o presidente foi direto ao afirmar que a busca por um novo meia armador não é prioridade neste momento.

— Em nenhum momento, com a saída do Coutinho, eu falei que iríamos buscar um camisa 10. Nós temos o Rojas que faz essa função, temos também o Nuno que pode ser deslocado para o meio. A gente tem prioridade para algumas posições para a janela do meio do ano, mas, obviamente, analisando o mercado e surgindo uma oportunidade, pode ser uma posição que a gente possa olhar. Mas não é nossa prioridade — completou.

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A diretoria do Vasco segue avaliando o elenco e o mercado, mas a tendência, neste momento, é apostar nas opções internas para suprir a ausência deixada por Coutinho.

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