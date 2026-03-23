Vasco fecha março invicto e supera sequência contra potências do Brasileirão

O Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1 em São Januário neste domingo (22) e encerrou o mês de março sem derrotas. A última vez que o Cruz-Maltino foi superado ocorreu em 26 de fevereiro, quando perdeu para o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro. Desde então, a equipe soma cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro já sob o comando de Renato Gaúcho. No período, o clube alcançou a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos — mesma pontuação do Flamengo, que leva vantagem no saldo de gols.

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A reação ganha ainda mais relevância pelo nível dos adversários enfrentados. Após a saída de Fernando Diniz, o Vasco teve uma sequência considerada das mais difíceis da competição, contra três campeões estaduais — Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio — além do vice, o Fluminense. Mesmo diante de adversários de alto nível, o Cruz-Maltino conquistou 10 dos 12 pontos possíveis, com destaque para a vitória sobre o Palmeiras, que encerrou um jejum de mais de uma década.

Cuiabano comemora o gol do Vasco sobre o Grêmio, seu ex-clube (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

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O desempenho também foi marcado por contextos adversos. O Vasco empatou com o Cruzeiro fora de casa atuando com um jogador a menos durante grande parte do segundo tempo e sofrendo o gol de igualdade nos minutos finais. Já contra o Fluminense, a equipe reagiu após sair perdendo por 2 a 0 e conseguiu a virada. O triunfo sobre o Grêmio, por sua vez, teve peso adicional por interromper uma sequência de oito jogos de invencibilidade do adversário.

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Após a partida, Renato Gaúcho reforçou que o foco principal da equipe segue sendo o Campeonato Brasileiro. "O Campeonato Brasileiro é prioridade, nunca vou me desligar. Não é só minha, é do clube. Já vi a tabela, vamos estudar e conversar com a diretoria para tomar decisões", afirmou. Em quatro jogos à frente do time, o treinador tirou o Vasco da lanterna e levou a equipe à nona colocação, consolidando um início de recuperação na competição.

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