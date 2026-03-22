Renato Gaúcho analisa vitória do Vasco: 'Tem horas que tem que fechar a casinha'

Após a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre Grêmio neste domingo (22), em São Januário. Na coletiva depois da partida, o treinador analisou a atuação da equipe.

continua após a publicidade

— Futebol, acima de tudo é resultado. Não adianta jogar bonito e perder o jogo. Claro que quero que meu time jogue bem, mas que vença a partida. Se eu puder escolher, quero os três pontos. No Brasileirão, todo mundo sofre. Independentemente da equipe. Hoje entramos bem mais atentos do que no Fla-Flu (no Vasco x Fluminense). Mas falhamos e colocamos o Grêmio na partida. No segundo tempo, sabíamos que íamos trocar com o Grêmio e eles iam deixar espaços. Mas o Vasco mereceu a vitória. Tem horas que tem que fechar a casinha, tem que ter a leitura do jogo para saber onde seu time está sofrendo.

Cuiabano comemora com Renato Gáucho o seu gol pelo Vasco contra o Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Além disso, treinador comentou as alterações que foram feitas na segunda etapa. Renato também destacou a importância de todos os jogadores do elenco estarem aptos para jogar, porque em algum momento vão receber oportunidades.

continua após a publicidade

— Quando o Thiago (Mendes) pediu para sair, coloquei o Rojas e o França porque eles seguram a bola. Eles sabem fazer jogadas com os atacantes pelo lado e agredir a área. Não adianta, com o jogo pedindo, colocar um atacante que vai e volta. Procurei fazer a gente sofrer menos. Estava na cara que o Grêmio ia para tudo ou nada. Soubemos sofrer e conseguimos mais uma vitória. Sob meu comando, são 10 pontos. Demos uma subida boa na tabela. Independentemente da posição de atacante, lateral, eu tenho um grupo. Vou usar os jogadores. Tenho visto os jogadores nos treinamentos. Tenho 24 jogadores de linha e sempre falo para eles: é o jogador que se escala. Oportunidade todos vão ter. É importante estar pronto para o momento em que for chamado.

➡️ Aposte em jogos do Vasco!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Veja outros pontos da coletiva após a vitória do Vasco

Chances perdidas por Andrés Gómez

— Você não quer eu dê o meu DVD para ele? (risos) O terço final dele tem que ter um pouco mais de tranquilidade para definir. Muitas vezes ele pode cruzar e ele dribla, as vezes ele dribla quando é para cruzar. Agora que poderia ter um tempo maior, ele vai viajar (para a Data-Fifa). Mas, no primeiro tempo quando ele fez uma bela jogada, eu brinquei dizendo que o Romário fez 1000 gols com um monte sendo de bico. Ele precisa melhorar as decisões para se dar bem. A área protege o atacante. Gol de bico também vale. Feio é não fazer gol. Não sendo com o braço, é válido. Se a oportunidade aparecer, faz — completou.

Muitos gols sofridos

— Futebol é isso. O duro no futebol é você tomar gol e não fazer. Meu time tá fazendo. Você vê quantos gols meu time fez nesses últimos jogos. Você treina para não tomar gols, hoje nós falhamos. O que não pode é proporcionar chance para o adversário. Essa atenção é que precisamos ter. O Vasco tomou nos quatro jogos, mas fizemos 10 pontos. Quero tomar dois e fazer três, tomar quatro e fazer cinco. Tem a entrega. Se tá mal em campo, ajuda o companheiro. É por isso que temos conseguido os resultados positivos.

Marino Hinestroza

— O Marino vem treinando bem. Quando eu cheguei no Vasco, me falaram que ele não estava tão bem fisicamente, tentando recuperar a forma física. Recuperou. Brinquei com ele durante a semana: "Quando eu cheguei, você falou que não estava bem. Agora, de 1 a 10 você está quanto? Ele falou 11. Então se prepara porque domingo você vai ter a oportunidade". Ele entrou normal, não está com o ritmo de jogo todo ainda, mas pode ter certeza que vai nos ajudar. As oportunidades vão aparecer pra ele, como pra qualquer outro jogador. O importante é eles aproveitarem. Esse ritmo ele vai adquirindo conforme vai entrando nos jogos, ou começando uma partida. Vai nos ajudar bastante.

Pausa para a Data Fifa

— Vamos curtir a folga, a vitória, aí na volta já estou com uma programação na minha cabeça. Vou discutir com a diretoria, o Pedrinho e a gente vai tomar as melhores decisões para o clube.

Planejamento para a temporada

— Não fala isso, que o Vasco está livre do rebaixamento. Eu penso grande, o Vasco é muito grande, tem uma grande torcida, a gente pensa grande aqui, mas pode ter certeza que qualquer time que disputa o Campeonato Brasileiro busca fazer logo os 45 pontos. Eu tenho conversado bastante com eles. Eu passei pra eles que todo time que tem 50% de aproveitamento, ele está na parte de cima da tabela, está sempre entre os primeiros. Todo time que tem 12 vitórias, estou fazendo seu trabalho (risos), não cai. "Ah, mas 12 vitórias são 36 pontos". Sim, 12 vitórias é o mínimo. Mas um empate ali, um empate aqui, vai fazer os 45. Não cai. O Vasco já tem 3 vitórias. A gente pensa sim na parte de cima da tabela, como a gente já está chegando aos pouquinhos, mas a gente não vai se desligar da parte de baixo. Pode ver que no Campeonato Brasileiro, as equipes estão muito próximas. O Vasco conseguiu o feito de enfrentar, sob o meu comando, clubes que vão brigar certamente pelo título. Sem ter tido muito tempo para treinar, o Vasco disputou 12 pontos e ganhou 10. Poderíamos ter ganho 12, por tudo que aconteceu no Mineirão, com um jogador a menos, merecíamos aquela vitória, mas acontece. 10 pontos em 12, no Campeonato Brasileiro, é bastante coisa, mas não é o suficiente para o que a gente pretende. Fugir de vez lá de baixo, e pensar grande lá na frente. Jogo a jogo, degrau a degrau, vamos sempre buscando as vitórias.

Treinos na Data Fifa

— O tempo é maior, mas não é esse tempo todo também não. Eles vão ter folga amanhã e terça, voltam na quarta, e na outra quarta-feira já tem jogo. Tem dois jogadores que estão servindo a seleção, o Puma e o Gómez, o que a gente precisa treinar? Um pouco de tudo. A gente não pode se descuidar de nada, vamos treinar parte física, técnica, tática, já que vamos ficar 10 dias praticamente sem um jogo, mas não é esse tempo todo. Vamos treinar um pouco de tudo. O importante é a equipe vem obtendo os resultados positivos, o grupo já assimilou nossa maneira de trabalhar. Agora é ajustar um pouco aqui, um pouco ali, pra gente caminhar.

Brasileirão segue sendo prioridade

— O Campeonato Brasileiro é prioridade, nunca vou me desligar. E não é (prioridade) minha, é do clube. Já vi a tabela, na volta a gente vai estudar, conversar com o Pedrinho e a diretoria para tomar algumas decisões, e tem a Copa do Brasil, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior ed Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

⚽ Gols: Cuiabano (VAS), David (VAS), Carlos Vinícius (GRE)

🟨 Cartões amarelos: Cuiabano (VAS), Viery (GRE), Andrés Gómez (VAS)

🟥Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Hugo Moura, Thiago Mendes (Johan Rojas), Tchê Tchê e Nuno Moreira (Marino); Andrés Gómez e David (Matheus França).

Escalação do Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavon, Balbuena (Gustavo Martins), Viery e Caio Paulista; Noriega, Arthur e Nardoni (Willam); Tetê (Enamorado), Amuzu (Gabriel Mec) e Carlos Vinicius.