Veja gol em Audax Italiano x Vasco: Saldivia marca contra e Spinelli empata
Equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana
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O Audax Italiano saiu na frente do placar contra o Vasco em partida desta quarta-feira (6), no Chile, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No confronto, o gol que abriu o placar foi marcado por uma pane no setor defensivo do cruzmaltino. No segundo tempo, Spinelli empatou.
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O erro aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava cinco minutos, quando Alan Saldivia recuou uma bola para o goleiro Daniel Fuzato, que não conseguiu alcançar a bola, e assim, ela entrou no gol do Vasco.
A falha entre os dois jogadores gerou o gol da equipe chilena. O gol foi creditado para Alan Saldivia, responsável pelo recuo no lance.
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Veja o gol abaixo:
No segundo tempo, a equipe cruzmaltina retornou com uma maior intensidade e alcançou o empate aos 16 minutos. Na ocasião, o atacante Claudio Spinelli sofreu uma penalidade ao ser derrubado pelo defensor adversário dentro da área.
O lance gerou a expulsão do zagueiro Marcelo Ortíz. O próprio camisa 77 foi o responsável por converter a cobrança. Veja abaixo:
Com um a mais em campo, não demorou muito para o Vasco alcançar a virada. O segundo gol do cruzmaltino saiu nos pés de Matheus França.
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