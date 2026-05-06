Veja gol em Audax Italiano x Vasco: Saldivia marca contra e Spinelli empata

O Audax Italiano saiu na frente do placar contra o Vasco em partida desta quarta-feira (6), no Chile, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No confronto, o gol que abriu o placar foi marcado por uma pane no setor defensivo do cruzmaltino. No segundo tempo, Spinelli empatou.

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O erro aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava cinco minutos, quando Alan Saldivia recuou uma bola para o goleiro Daniel Fuzato, que não conseguiu alcançar a bola, e assim, ela entrou no gol do Vasco.

A falha entre os dois jogadores gerou o gol da equipe chilena. O gol foi creditado para Alan Saldivia, responsável pelo recuo no lance.

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Veja o gol abaixo:

No segundo tempo, a equipe cruzmaltina retornou com uma maior intensidade e alcançou o empate aos 16 minutos. Na ocasião, o atacante Claudio Spinelli sofreu uma penalidade ao ser derrubado pelo defensor adversário dentro da área.

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O lance gerou a expulsão do zagueiro Marcelo Ortíz. O próprio camisa 77 foi o responsável por converter a cobrança. Veja abaixo:

Com um a mais em campo, não demorou muito para o Vasco alcançar a virada. O segundo gol do cruzmaltino saiu nos pés de Matheus França.

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