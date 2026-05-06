Marcelo Salles aponta motivo de falha do Vasco em gol contra: 'Foi um fator'

O auxiliar técnico Marcelo Salles atribuiu parte da falha defensiva do Vasco no início da partida contra o Audax Italiano (CHI) às condições do gramado sintético do Estádio Bicentenario La Florida, no Chile. Responsável por comandar a equipe à beira do campo devido à suspensão de Renato Gaúcho, o auxiliar comentou o lance que originou o gol adversário logo aos quatro minutos.

continua após a publicidade

➡️ Vasco vai se classificar na Sul-Americana? Simule os jogos da competição continental!

O Vasco saiu atrás no placar após um erro na saída de bola envolvendo o zagueiro Saldivia e o goleiro Fuzato. Na coletiva, Marcelo Salles afirmou que o tipo de gramado influenciou diretamente no começo ruim da equipe.

— Foi um fator que fez com que a gente sofresse o gol no início do jogo. Tenho certeza que se o gramado fosse diferente, o nosso início de jogo seria também diferente. O nosso objetivo era terminar o jogo sem sofrer gol. Infelizmente, sofremos no início, tivemos que mudar alguns comportamentos e, seguindo o plano que estava estabelecido, a gente conseguiu fazer os ajustes e reverter. Um gramado sintético, molhado, muito frio, não é onde estamos acostumados a jogar, mas equipe de alto nível tem que se adaptar rápido — afirmou.

continua após a publicidade

O auxiliar também criticou a diferença de adaptação entre equipes acostumadas ao piso sintético e times que atuam majoritariamente em gramados naturais.

— A nossa preferência é sempre pelo gramado natural. Eu acho que o jogo de futebol muda as características, sai um pouco do seu padrão de normalidade, e toda vez que sai do padrão de normalidade cria um período de adaptação. As equipes que jogam no gramado sintético têm vantagem. A gente deveria trabalhar em igualdade de condições. O que neutraliza esse tipo de vantagem é a qualidade do jogador, porque a adaptação acaba sendo mais rápida — completou.

continua após a publicidade

Apesar do início turbulento, Marcelo Salles destacou a postura do elenco para buscar a virada fora de casa e elogiou a personalidade demonstrada pela equipe no segundo tempo.

— Quero deixar aqui os meus parabéns ao nosso grupo. A gente conseguiu reverter um jogo difícil. O campo demorou algum tempinho para se adaptar, mas o nosso grupo teve muita coragem para jogar. O nosso grupo teve muita personalidade para jogar. São jogadores experientes, de qualidade — declarou.

Spinelli comemora gol de empate do Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Raul BRAVO / AFP)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Segundo o auxiliar, a conversa no intervalo foi decisiva para a mudança de desempenho da equipe.

— A gente sabia que aquele primeiro tempo não era o que o Vasco está acostumado a fazer. Tínhamos condições de fazer um jogo muito melhor do que fizemos no primeiro tempo. Foi isso que eu basicamente disse para eles. Eles entenderam, a gente trouxe isso no segundo tempo, e aí vocês viram o que aconteceu — disse.

Marcelo Salles também saiu em defesa de Saldivia, envolvido no lance do gol contra. O auxiliar ressaltou a confiança da comissão técnica no defensor e destacou sua liderança dentro de campo.

— O Saldivia é um jogador que a gente gosta muito. É um atleta que vem ganhando minutos cada vez mais na equipe do Renato, um atleta que tem total confiança. Hoje foi nosso capitão, foi um dos nossos líderes dentro de campo, organizou a equipe. Foi fundamental ter jogadores que já conheciam o campo e os jogadores adversários — concluiu.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.